كيف أصبحت بريطانيا الأكثر تضرراً بـ«كورونا» في أوروبا؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت بريطانيا تقول إنها مستعدة لمواجهة كورونا المستجد، وتشاهد بدون قلق الدول الأوروبية المجاورة تفرض العزل على سكانها في مطلع مارس/آذار الماضي، وكان يصعب آنذاك التصور بأنها سُتصبح بعد شهرين، الدولة الأكثر تأثراً بالوباء في أوروبا، وثاني بلد أكثر تضرراً في العالم.

وفي الخامس من مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات البريطانية أول وفاة جراء كورونا المستجد، وفي 17 من الشهر نفسه صرح المستشار العلمي للحكومة باتريك فالنس، بأن عشرين ألف وفاة ستكون نتيجة مقبولة، إلا أن حصيلة الوفيات تتجاوز 32 ألفاً جراء وباء «كوفيد ـ 19»، ويرجح أن تكون أعلى حالياً؛ إذ إن هذه الإحصاءات توقفت نهاية أبريل/نيسان، وبالتالي أصبحت المملكة المتحدة أكثر تضرراً من إيطاليا، فيما تتجاوز الولايات المتحدة وحدها هذه الحصيلة الهائلة التي ارتفعت كثيراً بعد احتساب وفيات مؤخراً في دور رعاية المسنين.

من جانبه اعتبر ديفيد كينج المستشار العلمي للحكومة البريطانية بين عامي 2000 و2007 في حديث لشبكة «بي بي سي» الأسبوع الماضي، أن عدد الوفيات هائل، وقال: «هناك سلسلة خطوات يجب اتخاذها للتعامل مع وباء من هذا النوع، لكن يبدو أنها لم تكن موجودة هنا».

تغيير الاستراتيجية

Advertisements

واتُهم رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي أُصيب بالمرض، بعدم أخذ الوباء على محمل الجد، وذهب إلى حد التباهي بأنه صافح مصابين بكورونا المستجد أثناء زيارة لمستشفى في الثالث مارس/آذار، وفيما كان عدد الإصابات يرتفع في منتصف مارس/آذار، تم التخلي عن البحث عن الأشخاص الذين احتكوا بمصابين وتتبعهم، وبدا أن السلطات فقدت السيطرة على المرض، لكن بوريس جونسون بقي متردداً في فرض الحجر على السكان، وأثار مستشاره العلمي باتريك فالنس، بلبلة، عندما طرح احتمال اكتساب «مناعة جماعية» إذا تعافى قسم من السكان من الفيروس.

ومقابل الانتقادات، سارعت الحكومة إلى نفي أن تكون تتبع هذه المقاربة، مؤكدة أنها مجرد «مبدأ علمي وليست هدفاً».

أكبر فشل في السياسة العلمية

وجاء تحذير جامعة «امبيريل كولدج لندن» من احتمال وقوع آلاف الوفيات ليغير المعطيات في العشرين من مارس/آذار. وفي حين كان عدد الإصابات والوفيات يتزايد بسرعة، أمرت الحكومة بإغلاق المدارس والحانات والمطاعم وصالات الرياضة، وجاء قرار فرض العزل بعد ثلاثة أيام، وباتت بريطانيا وعاصمتها لندن، بؤرة للوباء.

وبلغ عدد الوفيات في المستشفيات وحدها 10 آلاف، في منتصف أبريل/نيسان، من بينهم حوالي ألف في الثامن من أبريل/نيسان، وواصل هذا العدد الارتفاع مع أن السلطات أكدت أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء. وبعد فرض العزل في 23 مارس/آذار، وما نتج عنه من عواقب اقتصادية واجتماعية خطرة، سعت المملكة المتحدة للعودة إلى تتبع الاحتكاك مع المصابين، وهي استراتيجية لم يكن ينبغي على الحكومة التخلي عنها، وفق قول منتقديها.

وأكدت الحكومة أنها بلغت هدفها الأقصى بإجراء مئة ألف فحص في اليوم بحلول نهاية أبريل/نيسان، وبدأت تجربة تطبيق جديد للتتبع، الثلاثاء، على جزيرة وايت في الجنوب.

من جانبه يرى رئيس تحرير صحيفة «ذي لانست» الطبية ريتشارد هورتون، أن الاستجابة البريطانية للوباء هي «أكبر فشل في السياسة العلمية منذ جيل كامل».

وقال مؤخراً لصحيفة «فاينانشل تايمز»: «لو رفعنا منذ فبراير/شباط، قدرة التتبع والبحث عن الاحتكاكات، ولو بدأنا برفع عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة، فمن الواضح تماماً أننا كنا أنقذنا أرواحاً».