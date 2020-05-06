القبض على وزير بوسني خرق «العزل» من أجل عيد ميلاد صديقه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتذر وزير في الحكومة البوسنية الثلاثاء، بعدما ألقي القبض عليه خلال عشاء عيد ميلاد أقامه طبيب بارز في سراييفو، في انتهاك للتدابير المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقد فضّت الشرطة الاحتفال وفرضت غرامات الاثنين، بعد أن تبلّغت بالأمر، بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي للضيوف الذين يستمتعون بالطعام الفاخر، والغناء في مطعم فخم في العاصمة البوسنية، وبموجب إجراءات الإغلاق في البوسنة، أُمرت المطاعم بإغلاق أبوابها وحُظرت التجمّعات في محاولة للحدّ من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 80 شخصاً حتى الآن في البلاد.

وكان بين روّاد هذا الاحتفال أيضاً موسيقيون بارزون وأستاذ في الطب البيطري يقدم المشورة لسلطات سراييفو حول تدابير مكافحة الفيروس، واعتذر وزير التجارة الخارجية ستاسا كوسارا في منشور على «فيسبوك» عن «سلوكه المتهور»، وقال إنه سيدفع الغرامة التي فرضت عليه لانتهاكه تدابير الحجر والتي تراوح بين 500 إلى 1500 مارك بوسني ما يعادل (255 إلى 767 يورو).

لكن رئيس حزبه ميلوراد دوديك، زعيم الصرب البوسنيين، اعتبر أن هذا التصرف قد يؤدي إلى "نهاية حياة الوزير السياسية في حزب تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، كما فُصل الطبيب الذي كان يحتفل بعيد ميلاده يوسف سابانوفيتش من منصبه كرئيس لقسم الجراحة في مستشفى سراييفو الرئيسي، وقال المستشفى في بيان، إن القواعد هي نفسها للجميع وعلى الجميع احترامها، كما تم فصل رئيس كلية الطب البيطري في جامعة سراييفو نهاد فيزيتش من منصبه لحضوره العشاء.