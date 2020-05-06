«دبي للاستثمار» تدعم «10 ملايين وجبة» و«الهلال الأحمر» و«دبي العطاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «دبي للاستثمار»، عن دعمها العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز استقرار المجتمعات التي تعمل فيها، من خلال المساعدة على التغلب على التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والصحية.

وقدمت الشركة أكثر من 60 ألف وجبة طعام من خلال دعمها مبادرة «10 ملايين وجبة» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما ساهمت الشركة في حملة الهلال الأحمر الإماراتي في دبي، التي تهدف إلى توزيع الاحتياجات الضرورية للمجتمع، بما في ذلك المواد المطهرة والقفازات والأقنعة. وبالتعاون مع «جلوبال فارما» شركة الأدوية العالمية التابعة لها، قامت دبي للاستثمار بتوزيع الفيتامينات المتعددة على العاملين في مختلف وحدات التصنيع التابعة لها لدعم مناعتهم، في مبادرة تهدف إلى تعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وفي إطار الدعم الذي تقدمه الشركة خلال شهر رمضان المبارك، قامت دبي للاستثمار بتوفير شاحنات الوجبات للعمال، إضافة إلى توزيع الوجبات على الأسر المتعففة، بالشراكة مع بيت الخير ورواق عوشة.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: «إننا نؤمن أن مسؤوليتنا تحتم علينا الالتزام بدعم المجتمعات، وكاستجابة منا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة لدعم الجهود الحكومية، فقد عمدنا إلى إعادة تنظيم مبادراتنا في الوقت الحالي، من أجل التركيز على تنمية المجتمع والمعرفة إلى حد كبير، خاصة تلك المبادرات التي تمثل ركائز مهمة لدعم وتعزيز الاقتصاد».

وفي إطار مبادراتها لتطوير المعرفة، شاركت دبي للاستثمار بحملة «التعليم دون انقطاع» التي أطلقتها دبي العطاء ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، لضمان حصول جميع الطلاب في الدولة على الأجهزة اللازمة للتعلم عن بعد.

كما قامت الشركة بدعم جمعية الفجيرة الخيرية من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة للأطفال المحتاجين، بالإضافة إلى تبني مبادرة «رعاية فصل دراسي» بالشراكة مع «مركز النور» لتعزيز وإثراء مبادرات تطوير المعرفة.