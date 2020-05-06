لبناني يتولى رئاسة «جنرال إلكتريك العالمية»

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أعلنت «جنرال إلكتريك» عن تعيين نبيل حبايب، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا وتركيا، في منصب نائب أول للرئيس في «جنرال إلكتريك»، والرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية» اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران 2020. ويخلف حبايب راشيل دوان التي كانت تشغل منصب نائب أول للرئيس في «جنرال إلكتريك» والرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية»، والتي قررت مغادرة الشركة والبدء بفصل جديد من حياتها المهنية.

وقال لورنس كولب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك»: «أثبت حبايب سجلاً حافلاً بالنجاح تجسد في قدرته على دفع عجلة النمو وتعزيزه، وأظهر إمكانات إدارية فذة وقدرة كبيرة على تخطي العقبات الجغرافية على مختلف درجات صعوبتها، علاوة على تشكيل كوادر قيادية عالمية. لذلك تعد خطوة تعيينه في منصبه الجديد إيجابية للغاية، وأتطلع قدماً للتعاون والشراكة معه في مختلف قطاعات الأعمال».

وبدوره قال نبيل حبايب، وهو لبناني أمريكي: «يسعدني تعييني في منصبي الجديد الذي سيتيح لي فرصة التعاون والشراكة مع مختلف الشركات والمناطق للدفع قدماً بمسيرة نمو «جنرال إلكتريك» لاسيما خلال هذا الوقت الهام بالنسبة لها».

حبايب خبير في «جنرال إلكتريك»، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركاتها ومناطقها في أرجاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة في قطاعي التعليم والأعمال. واستهل مسيرته المهنية لدى «جنرال إلكتريك» في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على بكالوريوس وماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة سيراكيوز.

وإضافة لذلك، سيتولى ويمينغ شيانغ منصباً بصلاحيات موسعة كنائب الرئيس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في الصين مع استمراره بمنصبه كمدير لشركة «جنرال إلكتريك للطيران» في الصين. ويعمل شيانغ مع الشركة منذ 28 عاماً شغل خلالها العديد من المناصب القيادية ضمن قطاعات الأعمال.