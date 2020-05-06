خسائر تفوق التوقعات لـ«أوني كريديت» الإيطالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل بنك أوني كريديت، أكبر بنوك إيطاليا، 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار) خسائر في الربع الأول بعد شطب ديون توقعاً للأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجراه البنك تسجيل خسائر 1.53 مليار يورو من إيرادات 4.48 مليار يورو.

وقال البنك الذي يعمل في ألمانيا والنمسا أيضاً، إن الإيرادات بلغت 4.38 مليار يورو بانخفاض ثمانية في المئة عنها قبل عام وتضرر البنك بشدة جراء انخفاض حاد في دخل أنشطة التداول في ظل اضطراب في الأسواق رغم ارتفاع الرسم. وتابع البنك أنه خصص 1.26 مليار يورو لصافي القروض المشطوبة خلال هذه الفترة.

كما تحمل مبلغ 1.3 مليار يورو خلال الربع الأول توطئة لاستغناء طوعي عند 5200 وظيفة بموجب اتفاق مع نقابة العمال في إبريل/نيسان وفقاً لخطة عمل كشف النقاب عنها في ديسمبر/كانون الأول.

وبدأت إيطاليا يوم الاثنين تخفيف إجراءات العزل التي استمرت نحو شهرين والتي عصفت بالاقتصاد ما قاد السلطات لتوقع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية وإفلاس شركات.