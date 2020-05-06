بعد السودان.. ولاية تركية ترفع أذان المغرب قبل ميعاده بساعة والسلطات تحقق!

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters صورة أرشيفية/ تركيابعد السودان.. ولاية تركية ترفع أذان المغرب قبل ميعاده بساعة والسلطات تحقق!

فتحت السلطات الأمنية في ولاية سامسون التركية تحقيقا إداريا مع بعض المؤذنين الذين رفعوا أذان المغرب في عاشر أيام شهر رمضان، قبل موعده المقرر.

وقالت الولاية في بيان لها إن المؤذن المسؤول في المسجد الكبير التابع لدار الإفتاء رفع أذان المغرب بالخطأ قبل ساعة من موعده.

وقدمت إدارة الولاية اعتذارها للمواطنين الصائمين.

وأثارت الحادثة دهشة واستغرابا كبيرين لدى الأهالي، فيما أعقب الأذان إعلانا صوتيا من دار الإفتاء جاء فيه: "رُفع أذان المغرب من النظام المركزي بالخطأ، لا تفطروا من فضلكم".

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وهذه ليست الحادثة الأولى من هذا النوع التي أثارت الجدل، فقد سبقتها قبل أيام حادثة مشابهة في السودان، حيث بث التلفزيون الرسمي أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق مما أدى لإفطار عدد كبير من السودانيين.

وقامت إدارة التلفزيون السوداني بمعاقبة المسؤول عن الحادثة بالفصل، واعتذرت من المواطنين.

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المصدر: تركيا الآن