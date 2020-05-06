إعادة 390 عراقيا عالقين في مصر والكويت والسودان

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة 390 عراقياً كانوا عالقين في مصر والكويت والسودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، إن "سفارة جمهورية العراق لدى الكويت، وبالتنسيق مع محافظة البصرة سيرت رحلة استثنائيّة عن طريق البر لإعادة (73) مواطنا عراقيا".
وأضاف أن "سفارة جمهوريّة العراق لدى القاهرة تُطلق الرحلة الاستثنائيّة الـ(15) متوجّهة إلى بغداد، وعلى متنها (197) مسافرا، بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية".
كما لفتت الوزارة إلى عودة 120 عراقيا من العاصمة السودانية، الخرطوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.