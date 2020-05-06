هواوي تطلق جهازها اللوحي MatePad الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة هواوي جهازها اللوحي الجديد.



وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية في الحاسوب اللوحي الجديد تشتمل على شاشة IPS قياس 4ر10 بوصة تعمل بدقة وضوح 2000× 1200 بيكسل، وينبض بداخله معالج هايسيليكون Kirin 810 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 6 غيغابايت حسب الموديل، وذاكرة داخلية فلاشية سعة 64 حتى 128 غيغابايت. ويبلغ سُمك الجهاز 7.35 ملليمتر ولا يتعدى وزنه 450 غراماً.

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وتروج الشركة الصينية لجهازها اللوحي الجديد بتجهيزه بكاميراتين بدقة 8 ميغابيكسل، لصور السيلفي في ثقب الشاشة، والأخرى على الجانب الخلفي للجهاز لالتقاط الصور العادية وتسجيل مقاطع الفيديو.

ويأتي الحاسوب اللوحي الجديد مزودا بأربعة سماعات من شركة هارمان كاردون المتخصصة في الأنظمة الصوتية.

وبفضل واجهة المستخدم EMUI 10.1 يمكن استعمال عدة نوافذ في نفس الوقت، وتخلت هواوي عن جميع خدمات غوغل بشكل كامل، ويتوافق قلم هواوي M Pencil مع أحدث الأجهزة اللوحية من شركة هواوي.

وأكدت الشركة الصينية أن حاسوبها اللوحي الجديد يمتاز بانخفاض التكلفة، ويتوفر أرخص إصدار بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية فلاشية سعة 64 غيغابايت بحوالي 270 دولاراً أمريكياً.