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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة Origin PC الأمريكية تعلن عن طرح حاسوب ألعاب وسيارة في جهاز واحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة Origin PC الأمريكية عن طرح حاسوب ألعاب وسيارة في جهاز واحد.
وتوجد كل مكونات الحاسوب في الحيز المخصص للمحرك في السيارة تحت غطاء المحرك، بالإضافة إلى تقنية التبريد بالماء وإضاءة RGB.
وأوضحت الشركة أن جهاز Ludicrous PC يعتبر أسرع حاسوب ألعاب في العالم إذا تم قياس السرعة بالكيلومتر على الأقل، ويمكن للمستخدم قيادة الحاسوب والاستمتاع بلعبة التصويب Crysis، ولكن يبدو أنه من الصعب القيام بهما في نفس الوقت.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لحاسوب الألعاب Ludicrous PC على معالج Ryzen 9 3900X من شركةAMD وبطاقة الرسوميات GeForce RTX 2080 Ti مع ذاكرة رسوميات GDDR6 سعة 11 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة DDR4-3200 سعة 32 جيجابايت.
ويشتمل حاسوب الألعاب الجديد على أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 6 تيرابايت مع وحدة الإمداد بالطاقة كورسير SFX بقدرة 750 وات ولوحة رئيسية ASRock X570 Phantom Gaming miniITX.
ويمكن للمستخدم قيادة السيارة Ludicrous PC بالفعل بسرعة 10 كلم/س، ولكن الشركة الأمريكية لم تفصح عن أي بيانات بشأن سعة البطارية أو مدى السير، وأعلنت الشركة أن سعر حاسوب الألعاب يبلغ 13 ألفا و373 دولارا أمريكيا.
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