فيات كرايسلر تخسر 1.7 مليار يورو في 90 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات، الثلاثاء، تسجيل خسائر بقيمة 1.7 مليار يورو (1.8 مليار دولار) خلال الربع الأول، وأرجعت ذلك إلى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقالت الشركة إنه على الرغم من "هذا الظرف غير المتوقع وغير المسبوق، فإن اندماجها مع شركة بي إس إيه الفرنسية ما زال قائما"، مؤكدة التزامها " بإتمام الصفقة بحلول نهاية هذا العام أو مطلع عام 2021".

وتراجعت عائدات الشركة 16% لتصل إلى 20.6 مليار يورو مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، كما انخفضت المبيعات 21% لتصل إلى 818 ألف وحدة.

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وانخفضت الإيرادات قبل حساب الضرائب والفائدة، لتسجل 52 مليون يورو، مقارنة بـ 2.1 مليار يورو خلال الربع السابق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان قطاع السيارات قد تضرر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث انهارت المبيعات، وتوقفت الصناعة بسبب إجراءات الإغلاق. وبدا هذا واضحا في إيطاليا، أحد أبرز أسواق فيات-كرايسلر.

وقال المدير التنفيذي للشركة مايك مانيلي: "كان للوباء تأثير كبير على عملياتنا وما زال".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة في قدرتنا على تجاوز هذه الأزمة والخروج منها في وضع جيد يؤهلنا للنمو والازدهار على الجانب الآخر".