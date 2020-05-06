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الكشف عن المتسبب ببث أذان المغرب المبكر في تلفزيون السودان.. وهكذا تمت معاقبته!

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صورة أرشيفية/ الخرطومالكشف عن المتسبب ببث أذان المغرب المبكر في تلفزيون السودان.. وهكذا تمت معاقبته! دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters صورة أرشيفية/ الخرطومالكشف عن المتسبب ببث أذان المغرب المبكر في تلفزيون السودان.. وهكذا تمت معاقبته!

أعلن المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية لقمان أحمد، فصل المخرج بتلفزيون السودان محمد داوود كودي، لتسببه ببث أذان المغرب قبل آوانه بـ10 دقائق، ما أدى لإفطار عدد كبير.

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وذكر لقمان، اليوم الثلاثاء، سبب الفصل وقال لقد ورد في قرار الفصل الموجه لداوود: "بناء على خطاب مدير الإدارة العامة للعمليات الفنية، الذي أكد فيه أنك قمت ببث الأذان قبل مواعيده خلال ورديتكم المسائية بتاريخ 24/4 /2020 مما عرض التلفزيون للإنتقادات".

واعتذرت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة التلفزيون الرئيسية عن إذاعة أذان الإفطار قبل موعده، مؤكدة أن ذلك جاء بسبب خطأ غير متعمد، مما أثار جدلا كبيرا وتسبب بارتباك في موعد الإفطار، خاصة مع إغلاق المساجد في البلاد بسبب جائحة .

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Palestinian demonstrators, mask-clad due to the COVID-19 coronavirus pandemic, perform together prayers on the first Friday of the Muslim holy month of Ramadan on April 24 2020, in the village of Kfar Qaddum in the Israeli-occupied West Bank, during a weekly demonstration against the expropriation of Palestinian land by Israel. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (Photo by JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

المصدر: وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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