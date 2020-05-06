هذا الموضوع Apple تستضيف مؤتمرها السنوي للمطورين الافتراضي بداية من 22 يونيو ظهر على التقنية بلا حدود.
كما أعلنت الشركة عن تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift، وهو فرصة للمطورين الطلاب لإظهار حبهم للبرمجة من خلال
إنشاء مساحات لعب باستخدام لغة Swift.
والآن في عامه الحادي والثلاثين، سيمنح مؤتمر WWDC لعام 2020 فرصة لملايين المطورين المبدعين والمبتكرين حول
العالم في الحصول على نظرة مسبقة على مستقبل أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وtvOS وwatchOS، والتعلم من
مهندسي Apple في أثناء عملهم ليبنوا معاً تجارب لتطبيقات تثري حياة عملاء Apple في جميع أنحاء العالم.
قال فيل شيلر، نائب رئيس التسويق في Apple: “إن مؤتمر WWDC لعام 2020 سيكون أكبر مؤتمر لغاية الآن، لنجمع بين مجتمع المطورين العالمي الذي يضم أكثر من 23
مليون مطور بطريقة غير مسبوقة لمدة أسبوع في يونيو للتعرف على مستقبل منصات Apple. ولا يسعنا الانتظار للاجتماع
عبر الإنترنت في يونيو مع مجتمع المطورين العالمي ومشاركتهم كل الأدوات الجديدة التي عملنا عليها لمساعدتهم
على إنشاء تطبيقات وخدمات أكثر روعة. ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول مؤتمر WWDC لعام 2020 مع الجميع مع اقترابنا من هذا الحدث المثير.”
قال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في Apple: “إن الطلاب جزء لا يتجزأ من مجتمع مطوري Apple، وشهد مؤتمر WWDC في العام الماضي حضور أكثر من 350 مطوراً طالباً من 37 دولة مختلفة. وبينما نتطلع إلى مؤتمر WWDC لعام 2020، وعلى الرغم من أن اجتماعنا سيكون افتراضياً هذا العام، فإننا نريد التعبير عن تقديرنا للمساهمات الإبداعية للمطورين الشباب من جميع أنحاء العالم والاحتفال بها. نحن متشوقون لرؤية هذا الجيل الجديد من المفكرين المبدعين يحولون أفكارهم إلى حقيقة من خلال تحدي الطلاب للبرمجة بلغة Swift.”
نشجع المطورين على تنزيل تطبيق Apple Developer حيث ستتم في شهر يونيو مشاركة معلومات إضافية
عن برنامج مؤتمر WWDC20، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالعروض التقديمية وخطاب Platforms State of the Union، ومواعيد الجلسات والمختبرات والمزيد. ستتوفر المعلومات أيضاً على موقع Apple Developer وعبر البريد الإلكتروني.
يعد App Store، المتوفر حالياً في 175 بلداً ومنطقة، أكثر أسواق التطبيقات أماناً وحيوية في العالم،حيث يزوره أكثر من
نصف مليار شخص كل أسبوع، وهو المكان الأفضل لاكتشاف تطبيقات جديدة، كما يسمح للمطورين من جميع الأحجام بتوزيع تطبيقاتهم على العملاء حول العالم. ويتميز App Store بتوفير طرق عديدة للمطورين لبناء أعمالهم، ومنذ إطلاقه في
عام 2008، قام المطورون بإنشاء تطبيقات مبتكرة تؤثر على الثقافة وتغير من طرق الحياة.
هذا الموضوع Apple تستضيف مؤتمرها السنوي للمطورين الافتراضي بداية من 22 يونيو ظهر على التقنية بلا حدود.
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