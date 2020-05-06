دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جيلياد ساينسز تجري محادثات لتوسيع نطاق إمدادات عقار ريمديسيفير

(رويترز) - قالت شركة جيلياد ساينسز يوم الثلاثاء إنها تجري مناقشات مع شركات لتصنيع الكيماويات والعقاقير لإنتاج عقار ريمديسيفير التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 من أجل أوروبا وآسيا والعالم النامي حتى عام 2022 على الأقل.

ولم تكشف الشركة المنتجة للعقار تفاصيل عن الشركات.

وفي ظل معاناة الكثير من البلدان من تفشي فيروس كورونا، فإن الاهتمام بعقار ريمديسيفير كبير إذ لا يوجد في الوقت الراهن علاجات أو لقاحات معتمدة لمرض كوفيد-19، وهو اعتلال للجهاز التنفسي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وحصلت شركة جيلياد الأسبوع الماضي على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على الاستخدام الطارئ لعقار ريمديسيفير كعلاج لكوفيد-19 بعدما قدمت الشركة بيانات تظهر أن العقار ساعد المصابين بالمرض.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تتفاوض على تراخيص طويلة الأجل مع عدد من شركات الأدوية الجنيسة في الهند وباكستان لإنتاج ريمديسيفير للبلدان النامية وإنها ستوفر التكنولوجيا للمساعدة في الانتاج.

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وقالت رويترز يوم الثلاثاء نقلا عن مسؤول كبير في شركة بكسيمكو فارماسوتيكالز، إحدى كبريات الشركات المنتجة للأدوية في بنجلادش، إن الشركة ستبدأ في إنتاج ريمديسيفير هذا الشهر.

وقالت جيلياد إنها ستتبرع بأول مليون ونصف المليون جرعة من العقار وإنها تركز على إتاحة العقار بأسعار في المتناول لأكبر عدد ممكن من الناس بعد الموافقة عليه.

وأضافت أنها تعمل على إقامة كونسورتيوم مع عدد من الشركاء لزيادة الإمداد العالمي للعقار إلى الحد الأقصى. ويحتاج إنتاج العقار إلى مواد خام نادرة وقدرات تصنيع خاصة.

وقالت الشركة أيضا إنها في مرحلة متقدمة من المحادثات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتوصيل العقار باستخدام شبكات التوزيع الخاصة بالمنظمة.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)