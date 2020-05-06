شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يدعو اللبنانيين إلى التوقف عن السجالات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، اليوم الأربعاء، إن خطة التعافى الاقتصادى غير "منزلة" ويمكن تطويرها، ودعا اللبنانيين إلى التوقف عن السجالات السياسية.

وكان قد أعرب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عن تخوف حكومته من انتشار وباء كورونا جراء حالة التراخي التي بدت مؤخرا من قبل اللبنانيين وعدم التزام الإجراءات والتدابير الوقائية من الفيروس، محذرا من أنه في حالة حدوث موجة ثانية من الإصابات بالوباء فستكون أكبر من الموجة الأولى، ومطالبا من الأجهزة الأمنية التشدد الصارم في تنفيذ القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة الصحة.