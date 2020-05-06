شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منها 41 حالة لعمانيين، و127 حالة لأشخاص غير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي لحالات الإصابة المسجلة فى سلطنة عمان 2903 حالات ،وعدد الوفيات 13" حالة ، فيما تماثلت 888 حالة للشفاء.

وأعابت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - بالمواطنين التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة. وكانت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، اعلنت أمس الثلاثاء، تمديد إغلاق محافظة مسقط حتى مساء الجمعة الموافق 29 مايو الجارى.

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- إنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة على أن يكون بعد غد هو آخر يوم في العام الدراسي، وتفويض وزارة التربية والتعليم باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة وآلية إعادتهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الثاني عشر وما في مستواها.



وأهابت اللجنة بضرورة التزام الجميع بسبل الوقاية من هذه الجائحة، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وعدم التجمّع بأي شكل من الأشكال.

Advertisements

كما أغلقت السلطات في سلطنة عُمان الاثنين، منطقة ثالثة يعيش ويعمل فيها عمال وافدون من أصحاب الدخول المنخفضة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.