شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا فى محيط مطار بغداد بدون وقوع خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت في محيط مطار بغداد، دون أن تخلف ضحايا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وقد عثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز "التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد، دون خسائر تذكر"​​​.