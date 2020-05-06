إغلاق 18 منشأة بالمدينة المنورة

أغلقت الفرق الرقابية الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة‬ وبلدياتها اليوم، 18 منشأة، كما أشعرت 100 منشأة مخالفة، وأتلفت 1929 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الميدانية للتحقق من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي 940” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات. انشر الخبر :

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