جمعية البر ببني حسن تطبق معايير الحوكمة والشفافية ( مكين )

حازت جمعية البر الخيرية ببني حسن بالباحة على التقييم ( ٩٥,٣٤ ) في معايير الحوكمة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “مكين” .

ويهدف “مكين” إلى تطوير القطاع غير الربحي وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي والشفافية والمساءلة للعاملين في هذا القطاع وفق برنامج رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن منصة “مكين ” التي تم تدشينها مطلع العام 1439 هـ تتميز باهتمامها بتقديم اللوائح والأنظمة والنماذج الإلكترونية وفق نموذج شامل وميسر لكل من أعضاء مجالس الإدارة والمحاسبين القانونيين ومشرفي الحوكمة بمراكز التنمية، كما تحتوي المنصة على رابط للافصاح عن كافة البيانات الإدارية والتشغيلية والمالية لمنظمات القطاع غير الربحي.

من جهته اوضح رئيس جمعية البر ببني حسن الدكتور / عبدالرحمن الشدوي لصحيفة ( المواطن ) بقوله ؛ أن الجمعية حرصت بحمد الله وتوفيقه ثم بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة ،ومتابعة وحرص سعادة محافظ بني حسن الأستاذ / خضر الغامدي وجهود مجلس الإدارة واللجان المساندة والإدارة التنفيذية ومساندة الداعمين على تحقيق رؤيا المملكة ٢٠٣٠ في تطبيقها معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة وتطوير العمل باللوائح والأليات بما يعود بالنفع على العديد من المستفيدين التابعين للجمعية في قرى المحافظة .