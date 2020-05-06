- 1/2
- 2/2
تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب ببرج سكني يتكون من 49 طابقاً بمنطقة النهدة، إذ نتج عن الحادث 7 إصابات وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتفصيلاً، أكدت إدارة الدفاع المدني بالشارقة أنه ورد البلاغ لغرفة العمليات، في تمام الساعة التاسعة وأربع دقائق، أمس، وعلى إثره سارعت فرق الدفاع المدني من مراكز سمنان والمينا والنهدة إلى موقع حادثة الحريق للعمل على السيطرة على الحريق وإطفائه بكل احترافية، مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكد من سلامة القاطنين فيه.
وبينت أن فرقها تمكنت من السيطرة على حريق اشتعل في البرج السكني في تمام الساعة 11:54، ونتج عن حادثة الحريق 7 إصابات خفيفة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق ضخم اجتاح ناطحة سحاب بالشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.