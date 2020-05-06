الآسيوي يشيد بموهبة فراس البريكان

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإمكانات فراس البريكان، نجم المنتخب السعودي ومهاجم فريق النصر، مؤكدًا أن اللاعب من الجيل الجديد من النجوم الشباب الصاعدين بقوة في سماء اللعبة على المستوى القاري.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد على الشبكة العنكبوتية إن البريكان برز بقوة خلال الأشهر الأخيرة، واستمتع الجميع بمشاهدته خلال منافسات بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، حيث أسهم في بلوغ السعودية للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية، والحصول على بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وتابع بدأ تألق البريكان يظهر بقوة خلال بطولة آسيا للشباب تحت 19 عامًا 2018، حيث قاد المنتخب السعودي للتتويج بلقب البطولة بعدما تغلب في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية 2-1، بعد ذلك شارك اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2019، وعلى الرغم من خروج الفريق من الدور الأول، إلا أنه نجح في تسجيل هدفين في مرمى بنما ومالي. وحصل الهدف الذي سجله في مرمى بنما على المركز الثاني ضمن أجمل الأهداف بالبطولة.

وأضاف تواصل مشوار التميز في بداية العام الجاري، وتحديدًا في بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، حيث أسهم البريكان في بلوغ السعودية للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية.

وتابع كانت بداية مسيرة البريكان في صفوف النصر من خلال التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للناشئين عام 2017 قبل أن يبدأ في شق طريقه إلى تشكيلة الفريق الأول، حيث أسهم في فوز الفريق بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، كما لعب 7 مباريات في دوري أبطال آسيا 2019، وشارك مع الفريق في أول مباراتين في البطولة القارية هذا العام.

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وتطرق الآسيوي للحديث عن مشوار اللاعب مع المنتخبات الوطنية، فقد مثل البريكان السعودية في كل الفئات العمرية، وذلك من مستوى الواعدين تحت 14 عامًا، ثم شارك مع منتخب بلاده في بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عامًا 2016.

وشدد الموقع الرسمي للاتحاد على أن تألق البريكان بدأ يظهر بقوة خلال بطولة آسيا للشباب تحت 19 عامًا 2018، حيث قاد المنتخب السعودي للتتويج بلقب البطولة بعدما تغلب في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية 2-1.

بعد ذلك شارك البريكان مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2019، وعلى الرغم من خروج الفريق من الدور الأول، إلا أنه نجح في تسجيل هدفين في مرمى بنما ومالي. وحصل الهدف الذي سجله في مرمى بنما على المركز الثاني ضمن أجمل الأهداف بالبطولة.

وتواصل مشوار التميز في بداية العام الجاري، وتحديدًا في بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، حيث أسهم البريكان في بلوغ السعودية للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية.

وفي هذه البطولة من جديد أكد البريكان أنه متخصص بتسجيل الأهداف الرائعة، حيث سجل هدفًا فاز بتصويت الجمهور كأجمل هدف في البطولة، بعد أن لعب الكرة بالكعب داخل الشباك خلال المباراة الأخيرة من الدور الأول أمام سوريا.