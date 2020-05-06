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رئاسة الحرمين تستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل “المكبرية” وخارجها.

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق التباعد بين المصلين ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام لمنع وصول فيروس وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت مؤخرًا عددًا من الإجراءات الوقائية، بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة؛ وذلك للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.

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