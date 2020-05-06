المريسل يطلق هاشثتاق #الهلال_شبيه_العالمي

أغضب الإعلامي الرياضي، عبد العزيز المريسل، جماهير الهلال، بعد أن تهكم على الهلال عبر حسابه في تويتر ز

وجاء في تغردية المريسل على حسابه الرسمي بـ “تويتر”:“بعد ان ساهمت في ما عجز عنه اعلام الهلال 20 سنة بوصول الهلال للعالمية ، و بعد القرارات الاخيرة بكشف الأصل و الشبيه ، يسعدني إطلاق هاشتاق #الهلال_شبيه_العالمي و كل واحد و ضميره “.

وأضاف “حتى الأسطورة الهلالية يوسف الثنيان يعرف من هو العالمي ، لكن غالب اعلامهم و لأنه فارغ و معتاد على التضليل أراد تحويل لقب العالمي من النصر للهلال ، هكذا هم المضللين الذين اعتادوا على التضليل و لهذا لا نستغرب منهم افعالهم و أقوالهم المضللة “.

عبدالعزيز المريسل