الثغرة في السيناريو ؟

طبيعة الإنسان الفطرية تحتم عليه فكرة حبه لأن يُقاد إذا كان داخل جماعة بشرية ، ويرجع ذلك إلى مدى توصله للرضى والطمأنينة التي يحصل عليها في موافقته لرأي الجماعة بإذن القائد الذي يحدد سير وتوجه هذه الآراء ، ومتى ماكان القائد ذو سلطة أو شهرة نفوذه يكون أحرص واقوى ولكن على ما يوفر الإشباع والطمأنينة للجمهور ، لأنه كما ذكرنا الجمهور يُقاد ولكن يتطور ! لا يمكن ان نقيس جمهور اليوم بالأمس فماذا يحدث لو قسناه بجمهور قبل سنة أو سنتين ؟

في ضوء التطور والاتساع وانتشار المعرفة بشكل سهل ومتناول يتحدد علينا ان نواكب هذا التطور ليس بإمكانياتنا فقط بل بتفكيرنا وانتاجية عقولنا التي تزخر بهذه المعرفة ، عندما نتحدث عن السنتين او الثلاث الأخيرة نتحدث عن التحول الكامل والمستمر ، نتحدث عن جمهور متطور واعي متفتح ومحلل ، حيث تحولت الجماهير من متابعة الى محلله ومقارنه لأن ذلك يحدد مدى اتباعة لأي رأي ، ومدى حرصه على الحصول على الرضى الكامل ، اذا كنا نرى الكثير من الاجتهادات و الخدمات المتطورة التي في متناولنا ونجد ثغرتنا في كتابة السيناريو وهو الأساس الذي يبنى عليه باقي العوامل هذا يدعو للإحباط ، لاشك ان القائمين يعملون على دراسة المجتمع حيث أينما مالوا تميل الأعمال لهم وتستقطبهم نحوها بأفكارهم ، لكن عن أي افكار نتحدث ؟

هنا السؤال طالما أنني أكتب فقط للاستقطاب ما الجديد ؟ ناهيك عن الذين يضربون بكل ذلك عرض الحائط لعرض أعمال أقل مايقال عنها استخفاف بالجمهور ، أن نغوص ونخطط وندرس ليس مشابه لأن أخرج لادغدغ مشاعر الجماهير في إحدى الليالي وينتهي الأمر ، الوضع الراهن يحتاج دراسة ووقفة قوية وصارمة للحد من النزول بالمستوى بدل من ارتفاعه ، نحن نسعى للتقدم والتطور ويجب على أعمالنا ان تكون مواكبة للجهود السامية التي يقدمها البلد .

الفن رسالة سامية ومرغوبة ومؤثرة ونحن نمتلك عقول قوية وقدرات ممتازة قادرة على صنع مايجب بالشكل الذي ينقلنا لمستويات عاليه تتوافق مع مستوى الوعي والتطور ، يجب أن تعطى من المجهود والمسؤولية القدر الذي يتوافق مع جمهورها والمكان الذي تخرج باسمه .