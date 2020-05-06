“فنون أبها” حوارات في الفنون البصرية المعاصرة

تواصل جمعية الثقافة والفنون بأبها فعاليات مبادرة فنوننا في منازلنا حيث تنظم مساء الخميس أمسية عبر الإتصال المرئي بعنوان ” حوارات في الفنون البصرية المعاصرة ” يشارك فيها مدير جمعية الثقافة والفنون في الطائف فيصل الخديدي، و الأستاذ في جامعة أم القرى الدكتور قماش آل قماش والفنان التشكيلي محمد شراحيلي و يديرها سعيد الأحمري .

و بين مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية ستكون مناقشة و حوار حول الفنون البصرية المعاصرة تتلاقح فيها التجارب والخبرات بشكل حيوي يتخذ من توجهات وزارة الثقافة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ عبر هيئة الفنون البصرية، وبرامج الابتعاث الثقافي، مما يسهم في تنوير الراغبين بمجالاتها و فرصها، وسبل تطوير القدرات الشخصية فيها.