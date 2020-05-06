ارتفاع قياسي في العدد اليومي لوفيات كورونا في البرازيل بتسجيل 600 وفاة

ريو دي جانيرو (رويترز) - ارتفع العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا في البرازيل ارتفاعا قياسيا يوم الثلاثاء مما يشير إلى أن البلاد لا تزال تخوض معركة شرسة مع الفيروس.
وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 6935 إصابة جديدة بالفيروس المستجد منذ مساء الاثنين و600 وفاة. وبلغت الحصيلة السابقة 474 وفاة وكانت يوم 28 أبريل نيسان.
وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921 مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.
وأكد واندرسون أوليفييرا، وهو مسؤول بارز في وزارة الصحة، في تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء أن الوفيات الجديدة لم تقع بالضرورة يوم الاثنين لكن تم تسجيلها رسميا خلال هذه الفترة. وأضاف أن مختبرات خاصة أجرت أكثر من مئة ألف فحص لكن الحكومة لم تسجل نتائجها رسميا.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
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