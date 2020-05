دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady منفذ USB 4 سيصل الى سرعة 80 جيجابت في الثانية مع اخراج DisplayPort 2.0

اعلنت VESA ” جمعية معايير الكترونيات الفيديو Video Electronics Standards Association ” أن منفذ USB 4 سيكون منفذ أكثر تنوعًا مما تم الاعلان عنه سابقاً، بفضل مواصفات “DisplayPort Alt Mode 2.0” الجديدة سيكون منفذ يو اس بي 4 قادر على دعم معيار DisplayPort 2.0 بالكامل مما يسمح له بتشغيل ما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 10K في نفس الوقت أو شاشة واحدة بدقة 16K بتردد 60Hz. © القيادي منفذ USB 4 سيصل الى سرعة 80 جيجابت في الثانية مع اخراج DisplayPort 2.0

يستخدم معيار DisplayPort 2.0 تقنية Thunderbolt 3 وموصل USB

من النوع C لإرسال 80 غيغابت في الثانية في اتجاه واحد عن طريق تحويل

اتصال Thunderbolt 3 ثنائي الاتجاه بشكل أساسي إلى اتجاه أحادي سريع

لإشارة فيديو DisplayPort.

هذا يسمح للأجهزة المتوافقة مع DisplayPort 2.0 بتشغيل ما يصل إلى شاشتين

بدقة 8K بتردد 120Hz وثلاث شاشات 10K بتردد 60Hz أو حتى شاشة واحدة

بدقة 16K بتردد 60Hz بدون اختزال فرعي.

ولكن إذا كان بالفعل موصل USB Type-C وتقنية Thunderbolt

فما الذي يمنعه من العمل من خلال منفذ USB 4 عادي؟ ألا يمكننا فقط

إضافة دعم DisplayPort 2.0 كوضع بديل؟

هذا هو بالضبط ما فعلته VESA من خلال إصدار مواصفات جديدة ومحسنة

حيث ان “DisplayPort Alt Mode 2.0” سيسمح لاتصالات USB 4

بدعم معيار DisplayPort 2.0 أصلاً عن طريق إعادة تعيين الدبابيس للعمل

في اتجاه واحد.

لذلك، بدلاً من مسارين في اتجاه واحد (40 جيجابت في الثانية)

وممران في الآخر (40 جيجابت في الثانية) يمكنك الحصول على

جميع الممرات الأربعة التي تنقل البيانات في اتجاه واحد بحيث

تصل إلى 80 جيجابت في الثانية.

يوضح نائب رئيس مجلس إدارة VESA سيد أطهر حسين في الإعلان:

” أصبح USB Type-C الرابط المفضل في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والحلول الاخرى،

مع مواصفات DisplayPort Alt Mode 2.0 الجديدة يقدم USB Type-C

حلول موصل أحادية مقنعة لشاشات [HDR] احترافية تجمع بين 80 جيجابت / ثانية

من عرض النطاق الترددي للفيديو وميزات أخرى مهمة لـ DisplayPort 2.0

مع نقل بيانات USB وتوصيل الطاقة”.

يجعل هذا التحديث منفذ USB 4 أكثر إقناعًا كمعيار اتصال واحد يحكم الجميع

مع توصيل الطاقة وسرعات نقل Thunderbolt 3.0 وعرض النطاق الترددي

للفيديو DisplayPort 2.0 وكل ذلك عبر نفس المنفذ.

ووفقًا لـ Anandtech، يجب دعم هذا بواسطة معظم كابلات USB 4

النشطة دون الحاجة إلى أن تحتوي الشاشات على وحدة تحكم USB 4 مدمجة.

لمعرفة المزيد حول هذا المنفذ اقرأ الإعلان الرسمي على موقع VESA،

يمكننا توقع رؤية أول أجهزة DiplayPort Alt Mode 2.0 في عام 2021.

