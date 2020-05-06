لاعب كرة سّلة تونسي محترف بـ"ريال مدريد" يعلن إصابته بكورونا

تونس/علاء حمّودي/ الخليج 365

كشف نجم المنتخب التّونسي الأول لكرة السلة، والمحترف في صفوف فريق "ريال مدريد" الإسباني، صالح الماجري، الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) رفقة عدد من زملائه بالفريق.

وأكد "الماجري"(33 عامًا) في مداخلة مع شبكة "بي إين سبورت" القطرية أن العدوى انتقلت له ولأربعة لاعبين آخرين بالفريق إضافة إلى المدرب المساعد والمعد البدني".

وأضاف اللاعب أن "الإصابة انتقلت لهم إما من لاعب أمريكي ينشط بالفريق الإسباني الأول لكرة السلة أو من لاعب آخر أصيب منذ أكثر من شهر ونصف عقب مباراة جمعت ريال مدريد بفريق أولمبيا ميلانو الإيطالي".

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وأشار الدولي التونسي إلى أنه بصدد إنهاء قضاء فترة الحجر الصحي بنزل بالعاصمة الإسبانية مدريد(منذ أكثر من شهرٍ)، وهو بحالٍ صحية جيدة وسيكون على موعد اختبارات صحية الخميس.

وكان الفريق الإسباني فرض الحجر الصحي على كل لاعبيه بداية من يوم 12 مارس/ آذار الماضي بعد ثبوت أول تحليل إيجابي لأحد لاعبيه إثر اللقاء الذي جمع ريال مدريد بأولمبيا ميلانو الإيطالي في الدوري الأوربي للعبة التي جرت بالثالث من الشهر نفسه وانتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة (78- 73).

وبهذه الإصابة يكون الماجري، الذي سبق له الاحتراف في دوري كرة السلة الأمريكي من بوابة فريقي دالاس مافريكس(2015- 2019)، الرياضي التونسي الثاني الذي تتأكد إصابته بفيروس "كوفيد- 19" بعد لاعب كرة القدم عمر زكري لاعب وسط نادي اتحاد بن قردان (جنوب)، المشارك في الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم، والذي أعلن إصابته في 14 أبريل/ نيسان المنقضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.