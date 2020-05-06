الدوحة..تعافي أكبر مسنة قطرية مصابة بكورونا

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة القطرية أنها احتفلت بشفاء أكبر مسنة قطرية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب ما ذكرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن مركز الأمراض الانتقالية وطواقمه الطبية والإدارية احتفلوا بشفاء مريضة قطرية تبلغ من العمر 85 عامًا، كانت مصابة بفيروس كورونا، وخروجها من المستشفى.

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وأشارت إلى أن هذه السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها، تعتبر أكبر المتعافين من المرض في البلاد سنًا حتى الآن.

كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 951 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفا و142، بينها 12 وفاة، وألف و924 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و710 ألف، توفي منهم نحو 256 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و235 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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