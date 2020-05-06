تونس..4 إصابات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ1022

تونس/عادل الثابتي/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى ألف و 22 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة خلال 24 ساعة.

وأضافت في بيان لها ، اطلع عليه مراسل الخليج 365، أن حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت إلى 482 حالة، فيما بلغ عدد التحاليل التي أجرتها 25 ألف و165 تحليلا.

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أما حالات الوفاة فقد استمرت عند رقم أمس الإثنين وهو 43 وفاة.

ودعت كافة المواطنين "للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره."

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و710 ألف، توفي منهم نحو 256 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و235 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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