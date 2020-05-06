أبوظبي للصادرات يطلق حملة دعم للشركات الإماراتية

Advertisements

أطلق مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" حملة وطنية تساهم في مساعدة قادة قطاع الأعمال والشركات في الإمارات على استخدام الحلول والخدمات المالية التي يوفرها "أدكس" لدعم توسع صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19. ويعمل مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" في إطار استراتيجيته، على بناء شراكات مع مؤسسات التنمية الاقتصادية والغرف التجارية في مختلف أنحاء الدولة للتعاون والتنسيق لعقد سلسلة من المنتديات عبر تقنية التواصل الإلكتروني لزيادة وعي قادة قطاع الأعمال والشركات الإماراتية حول تعظيم الاستفادة من الأدوات والخدمات المالية التي يوفرها مكتب أبوظبي للصادرات. وستساعد هذه الخطوة الشركات الوطنية على تعزيز تنافسيتها ونجاحها في الأسواق العالمية، إذ ستتمكن الشركات الإماراتية من التوسع في أعمالها، عبر الآلية الآمنة التي توفرها المظلة الائتمانية لمكتب أبوظبي للصادرات، لا سيما مع التحديات التي يواجهها المستوردون حول العالم في الحصول على التمويل لاستيراد السلع والخدمات مع تأزم الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بفعل الجائحة. ويهدف أبوظبي للصادرات "أدكس" والذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، إلى المساهمة في زيادة حجم صادرات الشركات الإماراتية ودعم النمو الاقتصادي الوطني المستدام والدفع بتنويع مصادر دخل الاقتصاد. وذلك كضرورة وطنية واقتصادية تطرح المزيد من الحلول المبتكرة والاستباقية لاستكمال السياسات الاقتصادية الناجحة في الإمارات. وأكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، ضرورة تفعيل آليات اقتصادية تتسم بالتخطيط على المدى الطويل. وأضاف أن الوضع العالمي الراهن يشكل تحديات عدة ليس فقط على مستوى الشركات الإماراتية وقدرتها على التصدير، بل يتعداها ليشمل المستوردين والشركات حول العالم، فكلاهما يتعامل مع قضايا ملحة ترتبط بتوفير السيولة النقدية اللازمة، وتأخر تحويل المستحقات للموردين وتأمين التمويل اللازم لتغطية عقودهم التجارية. ويعمل أبوظبي للصادرات على توفير حلول لهذه التحديات لتمكين الشركات الإماراتية والمستوردين من خارج الإمارات من تمويل عقود الاستيراد والتصدير فيما بينهم والتي تعود بالنفع المتبادل على كليهما بشكل أسرع وأكثر سهولة. وخصص مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" في هذا السياق، مبلغ 550 مليون درهم لتمويل عقود تصدير الشركات الوطنية الإماراتية بعد استيفاء شروط دراسة الجدارة الائتمانية للمستوردين، وسيساهم هذا التمويل في دعم سبل تعافي الاقتصاد الوطني من أزمة كوفيد-19. وتشكل معرفة كيفية استغلال الحلول المالية والخدمات التي يقدمها أبوظبي للصادرات "أدكس" للشركات الإماراتية أداة استراتيجية فعالة ومتميزة تمكنها من تطوير وتوسيع أعمالها والتغلب على العقبات والتحديات التي تواجههم في توفير السيولة النقدية. ويلعب "أبوظبي للصادرات" في هذه المرحلة دوراً محورياً في تمويل حركة البيع والشراء بين الشركات الإماراتية والمستوردين، فبمجرد الموافقة على أهلية المشتري المالية، وتأكيده التسليم الناجح لجميع المنتجات والخدمات المتعاقد عليها، يقوم "أدكس" بتسديد المستحقات المالية للشركة الإماراتية. وأضاف السويدي: نتطلع إلى أن تتمكن كافة الشركات الإماراتية من الاستفادة من الأدوات والحلول المالية التي يوفرها "أدكس" بما يسهم في تحقيق نمو أعمالهم وتعزيز جهودهم نحو توسيع وتطوير آفاق أنشطتهم التجارية بشكل مستدام وتوسيع قدراتهم على المدى الطويل والدفع باستراتيجيتنا الوطنية لتنويع مصادر دخل الاقتصاد نحو المستقبل. وبعد النجاح الذي شهدته ورشة العمل التوعوية التي عقدها "أدكس" بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سيطلق أبوظبي للصادرات بالشراكة مع غرفتي تجارة وصناعة الفجيرة والشارقة، حملة توعوية، وتشمل تنظيم منتديات عبر تقنية التواصل الإلكتروني صممت خصيصاً للشركات الأعضاء في الغرف التجارية وخصوصاً المصانع الوطنية. ومن خلال هذه الندوات التفاعلية، سيتمكن الأعضاء من مناقشة سبل الوصول والاستفادة من الخدمات التمويلية التي يوفرها "أبوظبي للصادرات" لمساعدتهم في التوسع في أعمالهم وزيادة صادرات شركاتهم. وسيتم تعميم التفاصيل حول مواعيد وكيفية المشاركة في هذه المنتديات الحصرية للأعضاء مباشرة من خلال غرفهم التجارية. ويتعاون "أدكس" حاليا مع الغرف التجارية والشركاء الحكوميين في جميع أنحاء الإمارات لتنظيم عدد من المنتديات التوعوية للشركات الإماراتية لضمان وصول المعلومات حول الأدوات والخدمات المالية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات. وستتم مشاركة تفاصيل هذه المنتديات بمجرد وضع الجدول الزمني المخصص لها.