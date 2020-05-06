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شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة شخص سقط في بئر عمقه 20 متراً في الرس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني، في محافظة الرس، انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق 20 مترا بمزرعة في قرية الديرية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم انتشال جثة الشخص من داخل البئر، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نشرت مديرية الدفاع المدني صورا لجهود الفرق التابعة لها في انتشال الجثمان من داخل البئر.
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