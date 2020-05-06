شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الخاتمة.. مؤسس «أبرار» يُلخص حياته في صور «قطار العمر» ويتوفى بعدها صائمًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الشيخ عبدالعزيز بن علي السبيعي -رحمه الله– مؤسس جمعية “أبرار”، أول جهة خيرية معنية بتعزيز بر الوالدين في الرياض، تغريدة لخصت محطات حياته من الطفولة إلى البلوغ ثم المشيب، في صور أسماها “قطار العمر”، ولم يدرك حينها أنها ستكون اللحظات الأخيرة في حياته في هذا الشهر الكريم.

وكان الشيخ السبيعي، قد وافته المنية بعد نشر صور “قطار العمر”، بساعتين فقط، وهو صائم إثر نوبة قلبية ألمت به، وستؤدى صلاة الجنازة عليه ظهرا بمقبرة الشمال في الرياض.

وتفاعل العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة حيث نعوا الشيخ عبدالعزيز السبيعي، رحمه الله، وقال أبو عبدالوهاب الشريدة: “لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

Advertisements

وغرد عبدالعزيز المبروك ناعيا الشيخ السبيعي قائلا: “الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب تعازينا لذويه وأعضاء ومنتسبي الجمعية”.

وقال عبدالله الفايز “الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب تعازينا لذويه وأعضاء ومنتسبي الجمعية.. رحمك الله يا أبا نايف”.

وغرد عثمان ناصر السعيد بقوله : “نعم الرجل غفر الله له وأسكنه الفردوس، منذ عرفته وهو محب للخير والعمل التطوعي”.

يذكر أن الشيخ عبدالعزيز بن علي السبيعي هو مؤسس جمعية “أبرار”، أول جهة خيرية معنية بتعزيز بر الوالدين في الرياض، وكان قبلها خطيبًا في شركة أرامكو، وله نشاط اجتماعي ودعوي في أوساط عمله، وعُرِف عنه حب الخير والعمل التطوعي.