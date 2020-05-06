44 عاماً.. حصن الوطن ورمز منعته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحيي دولة الإمارات اليوم الذكرى ال 44 لتوحيد القوات المسلحة «صقورنا المخلصون» تحت علم واحد وقيادة واحدة، وهي أكثر قوة ومنعة بجيش يعتبر من أكثر جيوش المنطقة تدريباً وتسليحاً واحترافية. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن قواتنا المسلحة ستظل على الدوام القوة الحارسة والدرع الحامية لعزة هذا البلد ورفعته.

كما شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على أن شعاع قواتنا المسلحة قبس نور في ظلمة «كورونا» الحالكة، منوهاً سموه بأننا في الإمارات، ندرك أن صوتنا مسموع، وأن نموذجنا محل متابعة واحترام.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قواتنا المسلحة كانت الحامي لمسيرتنا التنموية، والحصن لمواردنا ومكتسباتنا، وإن شاء الله ستظل المظلة الحامية لمسيرتنا خلال السنوات القادمة، وسجلنا حافل ومواقفنا مشرفة.