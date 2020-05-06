دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس بيرو يؤكد أن عدد إصابات الكورونا تجاوز 50 ألفا

ليما (رويترز) - قال رئيس بيرو مارتن فيزكارا يوم الثلاثاء إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 50 ألفا.

وذكر الرئيس في مؤتمر صحفي في العاصمة ليما أنه تم رصد 51189 حالة إصابة إجمالا وأكد حدوث 1444 حالة وفاة بسبب الكورونا.

وكانت بيرو من أوائل دول أمريكا اللاتينية التي فرضت إجراءات عزل عام لمنع الفيروس من الانتشار، ومع هذا تضاعف فيها عدد الحالات المؤكدة خلال عشرة أيام لتصبح ثاني أشد دول المنطقة تضررا بعد البرازيل.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)