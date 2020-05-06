دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تلفزيون: الصين تطلق مركبة فضاء على متن أكبر صواريخها الحاملة

شنغهاي/بكين (رويترز) - ذكر تلفزيون الصين المركزي أن بكين أطلقت يوم الثلاثاء بنجاح أكبر صواريخها الفضائية وعلى متنه مركبة من جيل جديد.

أقلع الصاروخ (لونج مارش-5 بي) الساعة 1800 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) من مركز وينشانغ للإطلاق الفضائي بإقليم هاينان بجنوب الصين. وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن مكتب هندسة الفضاء المأهول في الصين إن تلك كانت المهمة الأولى التي ينفذها ذلك الصاروخ.

وكان (لونج مارش-5 بي)، الذي يبلغ طوله نحو 53.7 متر وكتلة إقلاع حوالي 849 طنا، يحمل أيضا وحدة قابلة للنفخ من أجل العودة.

وكانت الصين أعلنت في مارس آذار أنها تستهدف إطلاق مركبة فضائية تجريبية دون طاقم في إطار برنامج أوسع لرحلات الفضاء لنقل رواد لمحطتها الفضائية المستقبلية ولعمليات استكشاف مأهولة للفضاء في المستقبل. وكان الإطلاق مقررا في موعد سابق من منتصف أبريل نيسان إلى أواخره.

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وتستهدف الصين الانتهاء من محطة فضاء مأهولة متعددة الوحدات بحلول 2022. وأصبحت عام 2003 ثالث دولة ترسل رجلا إلى الفضاء على متن صاروخ من صنعها، وذلك بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة.

وتسابق الصين الزمن منذ ذلك الحين للحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة فضائية كبرى بحلول 2030.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)