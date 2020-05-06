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الاستخبارات العسكرية العراقية تفكك خلية إرهابية فى الرمادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية تفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على جميع عناصرها فى الرمادى.


وذكرت الاستخبارات - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم أنها تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية تعمل فى منطقتى القرية العصرية وزنكورة بالرمادى فى الأنبار، وألقت القبض على جميع عناصرها التى كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية"، مبينا أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 / إرهاب.


وفى سياق متصل، أعلنت القوات الأمنية إلقاء مفارز فرقة المشاة السادسة عشرة القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مختبئا داخل نفق بمنزله فى قرية / مصرج / بالموصل"، خلال واجبات التفتيش الميدانية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية.

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