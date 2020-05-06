شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الوطني تشارك في إخماد حريق البرج في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي : الخليج

استجابت طواقم الإسعاف الوطني إلى جانب فرق الدفاع المدني وشرطة الشارقة قبل ساعات لحريق اندلع في برج سكني في منطقة النهدة في الشارقة، نتج عنه عدد من الإصابات البسيطة والمتوسطة تم إسعافها في الموقع بعد إخلائها من قبل فرق الدفاع المدني ونقل ثلاثة منها إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.

وتفصيلا، أرسلت غرفة عمليات الإسعاف الوطني فور استلامها البلاغ 5 سيارات إسعاف ومركبة مستجيب أول، وتم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الإصابات المتعددة التي تضمنت تفعيل منطقة الفرز والتصنيف وإجراء اللازم من ناحية تقديم الإسعافات اللازمة والإنذار المبكر للمستشفى لاستقبال الحالات المتوقعة. وقد أدى تعاون وتكاتف وسرعة الجهات المستجيبة في التعامل مع الحدث إلى السيطرة على الحريق والحفاظ على سلامة جميع القاطنين.

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