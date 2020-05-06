أعلى مستوى لحالات الشفاء من «كورونا» في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة الإمارات عن ارتفاع عدد الفحوص الطبية المرتبطة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى ما يزيد على 1٫3 مليون فحص.

وأشارت إلى تضاعف حالات شفاء المصابين من الفيروس خلال الأسبوعين الماضيين لتقفز من 1443 في 21 إبريل الماضي إلى 3153 حالة في 5 مايو الجاري، بمعدل 122 حالة باليوم. فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 28 ألف فحص جديد، ما ساهم في الكشف عن 462 حالة إصابة جديدة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 15,192 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 187 حالة جديدة في أعلى مستوى يسجل خلال 24 ساعة.

إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات أن القضاء على جائحة كورونا يتم بالإرادة القوية والعمل الجماعي المخلص، ودعت خلال مشاركتها في قمة عدم الانحياز الافتراضية للتنسيق حيال أنجع سبل مواجهة الوباء، وتحقيق الاستجابة الفاعلة في مواجهة هذا التحدي العالمي، إلى تعاون دولي مكثف لاحتواء الوباء.

وقال عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركته في القمة التي ترأسها الرئيس الأذربيجاني الهام علييف،إن الإمارات تضامنت مع الشعوب والحكومات الصديقة دون تمييز

وأشار إلى أن الدولة مدت يد العون إلى 43 دولة وأرسلت 472 طناً من المساعدات الطبية، كما نقلت 80% من المساعدات الطبية والصحية لمنظمة الصحة العالمية إلى أكثر من 98 دولة.

وفي العالم، باتت المملكة المتحدة، أمس، أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة، وثاني بلد أكثر تضرراً بالوباء عالمياً بعد الولايات المتحدة التي تجاوزت عتبة الـ 70 ألف وفاة، فيما تشهد روسيا زيادة قياسية في الإصابات بتسجيل أكثر من 10 آلاف حالة على مدار ثلاثة أيام متتالية، في حين تواصل دول أوروبية عدة تخفيف الحجر الصحي، لكن الرئيس الفرنسي أكد الإبقاء على قيود السفر خلال الصيف.

وعربياً أعلنت السلطة الفلسطينية عن تمديد حالة الطوارئ الصحية.

وأعلن لبنان التعبئة العامة حتى نهاية الشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، وأعلن الأردن عن حصر حركة النقل داخل المحافظات وعدم السماح بالتنقل خارجها إلاّ لحملة التصاريح، وذلك مع افتتاح القطاعات الاقتصادية كافة ابتداء من اليوم الأربعاء، وبالتزامن مع عدم تسجيل أي إصابات جديدة،وفي البرلمان المصري طرح إصدار تشريع يلزم المصريين بارتداء الكمامات، في المواصلات العامة، والمؤسسات الحكومية والشركات، والأسواق، وتوزيع الكمامات على بطاقات التموين، كما أعلنت وزارة الصحة المصرية أن طاقة مستشفيات العزل وصلت إلى الحد الأقصى،في وقت دشنت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء جسراً جوياً لنقل المصريين العالقين في الكويت، حيث نقلت رحلتان جويتان أكثر من 600 شخص، ومنحت الأولوية في العودة للنساء والأطفال وكبار السن،وسيخضع العائدون للحجر الصحي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.