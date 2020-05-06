شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسواق رئيسية في أبوظبي تفتح أبوابها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها تعمل بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ودائرة البلديات والنقل، على إعادة فتح 9 من أسواق الخضراوات واللحوم الرئيسية في إمارة أبوظبي.

وأكدت الهيئة أن الأسواق التي سيسمح لها باستئناف نشاطها التجاري والموزعة على مناطق الإمارة، تتوفر لديها المساحة المناسبة لتداول الغذاء ضمن الظروف الراهنة، ومؤهلة بشكل كامل لتطبيق الإجراءات الاحترازية الضرورية.

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