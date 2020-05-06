التحالف: بالستيان حوثيان من صنعاء سقطا في عمران وصعدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء:”الخليج 365”

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت، صباح أمس الثلاثاء، صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق. وسقط الصاروخ الأول بعد مسافة (121) كلم في محافظة عمران، وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة (148) كلم في محافظة صعدة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك على التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وبيّن أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ البالستية تمثل استمراراً لاختراق الميليشيات الحوثية لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في 9 إبريل/‏‏نيسان 2020؛ حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (2400) اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وكذلك الصواريخ البالستية. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية؛ لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

في الأثناء، تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن من كسر هجوم شنته الميليشيات الحوثية، على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد؛ جرّاء خروقها المتواصلة للهدنة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي، أن الميليشيات الحوثية نفذت هجوماً، أمس الثلاثاء، على المواقع الشرقية للقوات المشتركة، إلا أن يقظة وصلابة القوات حالت دون إحراز أي تقدم للحوثيين.

وأضافت المصادر: إن القوات كسرت زحف الميليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرت عناصر الحوثيين على الفرار. ويعد هذا الهجوم الثاني الذي تصدت له القوات المشتركة، خلال 24 ساعة، للمليشيات الحوثية بعد أن كسرت زحفاً آخر للميليشيات في مديرية حيس ضمن تصعيدها العسكري المتواصل.

وتشهد منطقة «ال عواض» والعديد من المناطق القبلية المجاورة بمحافظة «البيضاء» أجواء مشحونة بالتوتر الشديد المشوب بالترقب وسط تصاعد غير مسبوق لمظاهر التحفز المسلح في صفوف القبائل وميلشيات الحوثي.