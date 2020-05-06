بريطانيا وأمريكا الأكثر تضرراً و1700 وفاة في دور المسنين بنيويورك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت المملكة المتحدة، أمس، أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة ثلاثين ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، وثاني بلد أكثر تضرراً بالوباء عالمياً بعد الولايات المتحدة، بحسب إحصاءات رسمية نشرت الثلاثاء، بينما تواصل دول عدة تخفيف الحجر الصحي، لكن الرئيس الفرنسي أكد الإبقاء على قيود السفر خلال الصيف.وسجلت بريطانيا، أمس، قفزة كبيرة وحادة للوفيات، حيث تم رصد 693 حالة جديدة مقابل 288 في إحصائية أمس الأول، وتخطت إيطاليا في هذا المؤشر العام، بينما سجلت إيطاليا، بدورها، زيادة في الوفيات، ورصدت 236 حالة مقارنة ب 195 في الإحصائية السابقة.وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و185 وفاة جديدة، مسجلة بذلك أقل من 200 وفاة لليوم الثالث على التوالي. وجاء في بيان وزارة الصحة أمس «تم تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 219329، كما تم تسجيل 185 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 25613».

تراجع وفيات الولايات المتحدة

وفيما سجلت الولايات المتحدة، مساء أمس الأول، وفاة 1015 شخصًا بسبب فيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة وفيات يومية تُسجل في هذا البلد منذ شهر، أعلنت السلطات في ولاية نيويورك الأمريكية، أمس، الإبلاغ عن تسجيل أكثر من 1700 حالة وفاة في دور رعاية المسنين لم يُبلغ عنها سابقًا. كما سجلت أمس 230 وفاة إضافية متراجعة عن حصيلة اليوم السابق الذي عرف 280 حالة وفاة.

في الأثناء، أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن وفاة 95 شخصاً، وتسجيل 10102 إصابة جديدة، لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 155370 شخصاً. وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك منذ بدء تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» في روسيا إلى 1451 حالة.

وقالت اللجنة الروسية المكلفة بمراقبة ورصد تفشي الفيروس، إن أكبر عدد مصابين تم تسجيله في العاصمة موسكو حيث تجاوز 50% من إجمالي عدد الإصابات.

وأفاد إحصاء لوكالة «رويترز» بأن عدد حالات الإصابة بكورونا في آسيا وصل إلى ربع مليون إنسان، أمس الثلاثاء، متأثراً بتفشي المرض في سنغافورة وباكستان والهند. وزاد عدد المصابين بالرغم من تمكن الصين وكوريا الجنوبية واليابان الحد من انتشاره بشكل كبير.

ووصول عدد الحالات إلى 250650 حالة يعني أن آسيا تمثل الآن 7 في المئة فقط من العدد العالمي، مقارنة بنسبة 40 في المئة لأوروبا و34 في المئة لأمريكا الشمالية.

تخفيف التدابير

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وإزاء تراجع انتشار الوباء، يتواصل تخفيف تدابير الحجر المنزلي في عدد متزايد من الدول، ولو أن الحذر ما زال مخيماً حيال مرض تسبب حتى الآن بوفاة أكثر من ربع مليون شخص.

وفي مؤشر قوي، أعلنت بافاريا، أكبر مقاطعات ألمانيا من حيث المساحة، عن إعادة فتح المطاعم فيها اعتباراً من 25 مايو. وقال رئيس الحكومة المحلية ماركوس سودر: «نعتبر أنه من المقبول فتح المطاعم» في ظل شروط مثل خفض عدد الطاولات بمعدل النصف ما سيحد من عدد الزبائن، وتخصيص مساحات للعائلات وتعزيز الإجراءات الصحية.

وتبدأ كاليفورنيا، أول ولاية أمريكية فرضت الحجر المنزلي، بتخفيف بعض التدابير نهاية الأسبوع، كما أعلن حاكمها غافن نيوسوم الخاضع لضغوط متزايدة من أجل إعادة تحريك اقتصاد ولايته، الخامس في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي.

ماكرون يقيد السفر

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، استمرار فرض قيود على السفر من فرنسا خلال صيف العام الجاري بسبب فيروس كورونا المستجد، منبهاً المواطنين بعدم التخطيط لعطلات خارجية. وقال ماكرون في حديث مع قناة «فرانس إنفو» إنه سيتم تقييم وضع الفيروس في شهر يونيو المقبل بعد التخفيف الجزئي للإغلاق على مستوى البلاد في 11 من مايو الجاري. وأضاف إنه مهما كانت نتيجة التقييم فلن يسمح بالسفر إلى دول أجنبية بيد أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات للسفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وحذر الرئيس الفرنسي من الشعور بالرضا بعد تخفيف قيود حالة الإغلاق تدريجياً والتي أدت إلى توقف البلاد لمدة شهرين مشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة لمنع انتشار الفيروس. ولفت ماكرون إلى عدم رغبة السلطات في أعاد فرض قيود جديدة في حال تهاون المواطنين في تلك الإجراءات. (وكالات)