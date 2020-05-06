الإمارات: القضاء على «كورونا» بالإرادة القوية والعمل الجماعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ممثلاً عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شارك عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في القمة الافتراضية لحركة عدم الانحياز، التي عقدت أول أمس الاثنين؛ للتنسيق حيال أنجع سبل مواجهة وباء «كورونا»، وتحقيق الاستجابة الفاعلة في مواجهة هذا التحدي العالمي.

وشهدت القمة، التي عقدت عبر تقنية الفيديو «عن بُعد»، تحت شعار: «متحدون في مواجهة وباء (كورونا - كوفيد19)»، وبدعوة من رئيس أذربيجان إلهام علييف، رئيس الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز، مشاركة عدد من رؤساء الدول وممثلين عن أكثر من 30 دولة.

وعرض عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال هذا الاجتماع الاستثنائي، التدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة هذه الجائحة العالمية، مؤكداً أن التضامن العملي مع الشعوب والحكومات الصديقة دون تمييز بين الموقف الإنساني والموقف السياسي، كان أحد الركائز الحضارية والأخلاقية لجهود الإمارات، وعماد المبادرات الإنسانية التي نفذتها الدولة منذ بداية هذه الجائحة.

أشار العويس إلى مد دولة الإمارات يد العون والمساعدة إلى نحو 43 دولة، وإرسالها أكثر من 472 طناً من المساعدات الطبية، لافتاً إلى أن الإمارات العربية المتحدة وانطلاقاً من تقديرها للتحدي الكبير الذي يواجه عالمنا في هذه المرحلة التاريخية، والمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق جميع الدول في مواجهة هذه الجائحة، وتعزيزاً لقيم التعاون المتعدد الأطراف الذي يرتكز عليها ميثاق الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، عملت جاهدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها للاستجابة السريعة بنقل أكثر من 80 في المئة من مساعداتها الطبية والصحية إلى أكثر من 98 دولة حول العالم.

وشدد العويس على أن دولة الإمارات تؤكد عبر هذا المنبر الدعوة إلى تعاون دولي مكثف؛ لاحتواء الوباء وإلحاق الهزيمة به؛ من خلال تبادل المعلومات والمعرفة العلمية وأفضل الممارسات وتطبيق المبادئ التوجيهية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية انطلاقاً من روح التضامن والالتزام الأخلاقي والإنساني المتأصلين في حركتنا لتوفير احتياجات شعوبنا.

وأكد العويس رؤية دولة الإمارات وإيمانها بأن القضاء على هذه الجائحة يتطلب من دولنا الإرادة القوية والعمل الجماعي المخلص والوعي بمتطلبات المرحلة، وتعزيز التعاون على المستويات كافة.

كما أكد تأييد دولة الإمارات ودعمها لجهود رئيس القمة ال18 لمنظمة عدم الانحياز الرئيس علييف في توجيه وتنسيق جهود الدول الأعضاء في هذا المضمار، وقال: نؤمن أن دولنا تلعب دوراً محورياً في مواجهة هذا التحدي، وأننا سنمضي جميعا متحدين؛ للتغلب على هذا الخطر. (وام)