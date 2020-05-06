الهند تطلق عملية ضخمة لاستعادة العالقين في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الهندية أنها أطلقت عملية «ضخمة» حشدت من أجلها طائرات الركاب، والسفن التابعة لسلاح البحرية، لإعادة مئات الآلاف من مواطنيها العالقين في الخارج، بما في ذلك دول الخليج، جرّاء القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحظرت الهند جميع الرحلات الدولية القادمة إلى البلاد، منذ أواخر مارس/آذار، بينما فرضت إجراءات إغلاق تعد بين الأكثر صرامة لمواجهة كورونا المستجد، ما ترك أعداداً كبيرة من العمّال، والطلاب عالقين.

وتم ترتيب أكثر من 60 رحلة جوية كذلك لإعادة الهنود العالقين في دول الخليج، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وبنجلاديش، وسنغافورة، وماليزيا، والفلبين، بحسب ما أعلن السكرتير الأول الخاص في منطقة البنجاب، كي بي إس سيدهو، على «تويتر»، أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعيد الرحلات نحو ألفي شخص إلى ولايات ومناطق الهند المختلفة كل يوم، على مدى أسبوع، بحسب وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الهندية.

وأفاد بيان حكومي هندي بأن عمليات الإجلاء ستبدأ غداً الخميس، بينما تحضّر السفارات والمفوضيات الهندية قوائم «بالمواطنين الهنود المنكوبين».

وسيكون على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم تحمّل تكاليف الرحلة، وفق البيان الذي لم يقدّم تفاصيل. وسيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوماً لدى وصولهم.

وأضاف: «سيخضعون لفحص «كوفيد» بعد 14 يوماً، وسيتم اتخاذ خطوات إضافية وفق قواعد الصحة».

من جهتها، أكدت القنصلية الهندية في دبي، أنها تلقت وحدها نحو 200 ألف طلب، داعية عبر «تويتر» إلى «الصبر والتعاون»، بينما تقوم الهند ب«المهمة الضخمة» لإعادة مواطنيها. (أ.ف.ب)