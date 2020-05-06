شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أوقفت نيوزيلندا انتشار «كورونا»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

بينما يئن عدد كبير من دول العالم من آلام تفشي فيروس كورونا، سواء بمعدلات إصاباته وأرقامه المفزعة التي وصلت إلى أكثر من 3.6 مليون حالة حتى الآن، أو حالات الوفيات التي اقتربت من 253 ألف حالة، يتزايد الجدل على مستوى العالم حول جدوى عمليات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كواحدة من وسائل محاصرة تفشي كوفيد-19، وفي بؤرة ذلك الجدل فكرة الموازنة بين الخسائر البشرية الناجمة عن الفيروس وحجم الخراب الاقتصادي المحتمل. ولكن هناك دول نجحت بالفعل بواسطة الإغلاق والالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في تحقيق هدفها، ووقف انتشار «الوباء». ولكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: كيف نجحت دول بعينها في خفض نسبة الوفيات إلى أقل من 1%، ونجحت أيضاً في الوصول بشكل سريع إلى معدل صفر إصابات؟

نتحدث هنا عن نيوزيلندا، حيث يخرج السكان البالغ عددهم 4.8 مليون نسمة ببطء إلى الحياة بعد الإغلاق الذي مر عليه ما يقرب من شهرين، ويعودون تدريجياً لحياتهم الطبيعية، فيما تؤكد الحكومة أن الفيروس توقف عن الانتشار، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية الإغلاق التي اتبعتها تحت شعار «تحرك سريعاً.. واعمل بجد».

وأعلنت نيوزيلندا أمس الثلاثاء عن تسجيل صفر إصابات، وهو ثاني يوم يخلو من الإصابات الجديدة منذ أن تم إغلاق البلاد في مارس / آذار.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في مؤتمر صحفي: «يمكننا الإعلان بقلب مطمئن عن عدم تسجيل حالات جديدة لهذا اليوم».

ومع ذلك، حذرت من أن تحول المجتمع إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19 يجب ألا يشجع السكان على إهمال الالتزام بقواعد التباعد والعزل الاجتماعي.



الالتزام بالتعليمات



وحثت أردرن الجمهور على «الالتزام بالتعليمات»، وقالت: «لا يمكننا تحمل تبعات تبديد ما أنجزناه حتى الآن عندما يكون هدفنا النهائي قريباً جداً وفي متناول اليد».

وكانت نيوزيلندا قد فرضت إغلاقاً من المستوى الثالث في 23 مارس، والذي يعني إغلاق الشركات غير الضرورية، وتم حظر السفر الجوي الداخلي غير الملح، وكان لا بد من إلغاء جميع المناسبات والتجمعات.

ثم انتقلت إلى المستوى الرابع بعد 48 ساعة، وهو نهج أكثر صرامة أطلقت عليه سياسة «الاستئصال». بموجب هذه السياسة، تنحصر اتصالات الناس فقط مع الذين يعيشون معهم.

وفي وقت سابق، يوم 19 مارس، أغلقت نيوزيلندا حدودها، وحظرت استقبال المسافرين من خارج البلاد باستثناء عودة النيوزيلنديين وبعض الكوادر الصحية الأساسية.



التحرك في اتجاه واحد



ثم رفعت نيوزيلندا بعض إجراءات الإغلاق في الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت المحلي في 27 إبريل، وخفضت الإغلاق مرة أخرى إلى المستوى الثالث، وسمحت للناس بتوسيع «انتشارهم» الاجتماعي لإعادة التواصل مع أفرع العائلة القريبة خارج منازلهم. ويُسمح للسكان الآن بالسفر في جميع أنحاء البلاد إذا لزم الأمر، ولكن يمكنهم التحرك مرة واحدة فقط، وفي اتجاه واحد. كما سمحت باستئناف التعليم وبعض الأنشطة على نطاق محدود.

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وسوف تبقى الدولة خاضعة للمستوى الثالث من الإغلاق، مع إجراء مراجعة أخرى في 11 مايو، لتحديد مستوى الإغلاق المناسب. لكن لم تعطِ تعليمات المستوى الثاني للسكان حتى الآن. وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1487 حالة، منها 20 حالة وفاة فقط، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وفي مؤتمر صحفي عقدته يوم 27 إبريل، بينما كانت البلاد تستعد للعودة إلى إغلاق المستوى الثالث، قالت أردرن: إن النماذج تشير إلى أن عدد الإصابات في نيوزيلندا كان يمكن أن يصل إلى 1000 حالة في اليوم أو أكثر، إذا تم تأجيل إجراءات الإغلاق.

وقالت: «بدون قيود المستوى الرابع كان الوضع مفتوحاً على المجهول، وقد حدث هذا السيناريو في العديد من الدول التي تباطأت في فرض الإغلاق واتخاذ الإجراءات الوقائية. لقد نجحنا في تجنب الأسوأ بفضل الإغلاق».

يشار هنا إلى أن عدد سكان نيوزيلندا البالغ 5 ملايين نسمة ربما يكون عاملاً إيجابياً في عدم تفشي الوباء. فالولايات المتحدة، التي لديها أكثر من مليون حالة مؤكدة، يبلغ عدد سكانها نحو 330 مليون نسمة. كما أن إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة - وهي البلدان التي سجلت ثاني أكبر عدد من الحالات - يزيد عدد سكان كل منها عشرات المرات عن عدد سكان نيوزيلندا.

وتقول إحدى الممرضات العاملات في مدينة هاميلتون النيوزيلندية: إنها تعتقد أن القرارات الحكومية كان لها دور رئيسي في تحديد حجم تأثر كل دولة بكوفيد-19. وأضافت: «لا شك أن رؤية ما يجري في الخارج أمر مرعب بالنسبة لي كمحترفة. ومثل هذه الأعداد من الوفيات التي تسجل في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا، وهي نتيجة مباشرة لتقاعس الحكومات، سيكون قاتلاً تماماً لنيوزيلندا. أعتقد أنه كان من المرجح أن يتسبب كوفيد-19 في رحيل بعض الأشخاص عنا، لكن الآلاف من الوفيات في بعض البلدان يمكن ربطها بقرارات حكومية فاشلة».

وأشادت الممرضة التي لم تكشف عن اسمها بحكومة نيوزيلندا لتصرفها بسرعة وحسم منذ بداية انتشار الفيروس عبر الحدود.

وقالت: «كان مهما جداً أن نتصرف بالطريقة التي فعلناها لتجنب تفشي المرض. أقدر لحكومتنا أخذها الأمر على محمل الجد، حتى لو كان ذلك يعني أسلوب حياة أكثر تقييداً. لقد استغرق الأمر الكثير من التخطيط لتجهيز متطلبات مواجهة ومعالجة الإصابات، ومع ذلك لا يبدو أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات قد استنفدت بسبب المصابين بالفيروس. وأنا على يقين أنه لولا سياسة الإغلاق لكانت المستشفيات في وضع حرج».



طاقة الاختبارات



حرصت نيوزيلندا منذ البداية على توسيع طاقات إجراء الاختبارات على الحالات المشتبه فيها، فضلاً عن سرعتها في إصدار قرارات الإغلاق ومحاصرة الفيروس.

وقالت أردرن الأسبوع الماضي: إن البلاد لديها الآن القدرة على إجراء ما يصل إلى 8000 اختبار يومياً، وهو ما يعني أن نيوزيلندا لديها واحدة من أعلى معدلات نصيب الفرد من طاقة الاختبار الوطنية في العالم. ومن دون تدابير المواجهة كانت «النسبة صفر» سوف ترتفع في نيوزيلندا إلى 2.5%، وقد انخفضت إلى 0.4% بفضل الإجراءات السريعة والحاسمة. وهذا يعني أن كل مصاب يمكن أن ينقل العدوى إلى أقل من نصف شخص. وتعني «النسبة صفر» أن الشخص المصاب ينقل العدوى لشخص سليم، وعندما ترتفع النسبة إلى 1%، يصبح احتمال تفشي الوباء قائماً.



إجراءات تواصل سهلة



قبل تنفيذ عملية الإغلاق، تم إرسال رسائل نصية طارئة إلى السكان تتضمن شرحاً واضحاً لما تتطلبه عملية الانتقال إلى المستوى الرابع، وجاء في الرسالة: «هذه الرسالة موجهة لكل نيوزيلندي. نحن نعتمد عليك. المكان الذي تقيم فيه الليلة هو المكان الذي يجب أن تقيم فيه من الآن فصاعداً، من المحتمل أن تبقى تعليمات المستوى الرابع مفروضة لعدة أسابيع».

وقالت كريستين نام، مواطنة في العاصمة ويلينجتون: إن جميع الرسائل التي صدرت عن الحكومة كانت واضحة وموجزة وقائمة على الحقائق العلمية. وأضافت: «لقد أدركت أهمية الامتثال. لقد نجحت الحكومة في إدارة حركة الجمهور واستشراف توقعاتهم. قيل لنا إن الأمر سيستغرق أسبوعين على الأقل، وهذا من المؤشرات على أن الإغلاق كان له تأثير في عدد الإصابات، وهو ما سهل استيعاب الغرض من الإغلاق والقبول بإجراءاته». وقد تعرضت الحكومات في بعض البلدان، مثل المملكة المتحدة، لانتقادات بسبب عدم وضوح رسائلها حول ما هو مسموح وما هو ممنوع تحت الحظر.



أضرار اقتصادية



وعلى الرغم من نجاح نيوزيلندا في محاصرة تفشي كوفيد-19 داخل حدودها، لكنها لم تسلم من الأضرار الاقتصادية التي ظهرت في جميع أنحاء العالم.

فقد أفادت صحيفة «نيوزيلاند هيرالد» بأن بعض المصارف المحلية تتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنحو 6 % هذا العام نتيجة لتفشي الوباء.

وأقر البرلمان النيوزيلندي الأسبوع الماضي حزمة إصلاحات ضريبية يتم بموجبها تعويض الشركات الصغيرة بما يزيد على 3 مليارات دولار نيوزيلندي (1.8 مليار دولار)، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية للإجراءات المالية التي تم تنفيذها خلال الأزمة إلى 23 مليار دولار نيوزيلندي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وقررت أردرن أخيراً تخفيض رواتب وزراء الحكومة والرؤساء التنفيذيين في القطاع العام بنسبة 20 %.