إنسانية الإمارات تعيد مقيمين في الدولة من كندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات، مبادراتها الإنسانية الرائدة في مواجهة فيروس «كورنا»، تجسيداً لرسالتها السامية التي تسعى بها إلى إعلاء قيم التضامن والتآزر في العالم أجمع.

وشملت مبادرتها هذه المرة، عدداً من مقيميها الذين كانوا موجودين في كندا في الفترة الماضية، وأنجزت مهمة إعادتهم إلى وطنهم الثاني، وفق أعلى المعايير الصحية، ليلتئم شملهم مع أسرهم في وطن الخير والتعايش.

وتوجه الدكتور إيهاب رياض (مقيم بالدولة) بالشكر إلى قيادة الدولة الرشيدة والحكومة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، على هذه المبادرة الكريمة.

وأعرب في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، عن امتنانه للحرص والاهتمام الكبيرين من الجهات المعنية في الإمارات، لإعادته إلى الدولة. مضيفاً أنه كان موجوداً في كندا منذ شهرين، وخلال هذه الفترة سجل في خدمة «تواجدي للمقيمين» وتواصلت معه سفارة الإمارات، وخلية إدارة الأزمة، وصولاً إلى عودته سالماً.

وأوضح الدكتور أحمد شماعة، والد أحد الطلاب العائدين من كندا، أنه مقيم في دولة الإمارات منذ 29 عاماً. وتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، على الدعم والرعاية اللذين حظي بهما ابنه الوحيد طوال وجوده في كندا، وتنسيق عودته إلى الدولة. مضيفاً أنه عاش لحظات ملؤها السعادة، خلال استقبال ابنه. والفضل يرجع إلى جهود وطن الخير والعطاء الإنساني.

وقالت طالبة مقيمة في الدولة وتدرس في كندا، إنها تشعر بسعادة غامرة لعودتها إلى الإمارات. وأن ما قامت به الدولة ليس بغريب، ويعكس رسالتها الإنسانية النبيلة ويجسد ما يحظى به المقيمون على أرضها من رعاية واهتمام كبيرين.

يشار إلى أن وزارة الخارجية، كانت قد أطلقت خدمة «تواجدي للمقيمين» المخصصة للمقيمين الذين لديهم إقامات سارية، والموجودين خارج الدولة، لتسهيل عودتهم في الحالات الطارئة. (وام)