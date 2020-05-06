الإمارات ترسل طائرتي مساعدات طبية إلى غينيا وكينيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غينيا؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال أحمد ناصر عبد الرحيم الخاجة، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية غينيا، إن توفير الإمدادات الطبية اليوم يعكس روح التضامن التي تنتهجها دولة الإمارات، وحرصها على مد يد العون للدول التي تعمل على الحد من انتشار الوباء، ويعتبر هذا النهج جزءاً من القيم والسياسة الراسخة لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الخارجية حتى قبل ظهور فيروس «كوفيد-19».

وأضاف، «إن مساعدة غينيا في مكافحتها فيروس «كورونا» المستجد هي مهمة تقوم بتنفيذها دولة الإمارات بحرص وجدية، وتأمل أن تدعم هذه المساعدات غينيا في جهودها للحد من انتشار الفيروس».

كما أرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على إمدادات طبية إلى كينيا؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، يستفيد منها الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال خالد خليفة المعلا، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا.. «تعمل دولة الإمارات بكل طاقتها على تعزيز قدرات العديد من الدول الإفريقية؛ لمواجهة فيروس «كوفيد- 19»، وتعتبر المساعدات المقدمة اليوم خير دليل على مساندة الإمارات لكينيا وجيرانها في الجهود لمكافحة الفيروس».

وأضاف، «تؤكد قيادة دولة الإمارات أنها لا تتخلى عن أي بلد، وترى أن هذا هو الوقت المناسب لتتضافر فيه جهود الدول للعمل معاً في الحد من آثار هذا الوباء».

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 437 طناً من المساعدات لأكثر من 38 دولة، استفاد منها نحو 437 ألفاً من المهنيين الطبيين.

(وام )