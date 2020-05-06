ترجيح تمرير حكومة الكاظمي في البرلمان العراقي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

حددت رئاسة البرلمان العراقي، مساء اليوم الأربعاء، موعداً لعقد جلسة التصويت على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وسط ترجيحات بتمريرها في البرلمان، رغم معارضة واشتراطات وانسحابات بعض الكتل السياسية.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان، إن «رئاسة البرلمان قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والتشكيلة الحكومية، اليوم الأربعاء». وأضاف أن «موعد عقد الجلسة سيكون في الساعة التاسعة مساء بتوقيت بغداد». وكان الكاظمي، قد التقى في مكتبه في المقر الحكومي مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي، أنه «جرى خلال اللقاء بحث المنهاج الوزاري الذي تسلمه البرلمان قبل عدة أيام، فيما ناقشا الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة». وأعرب الطرفان، عن «تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة».

ومن جهته، أكد مصدر في البرلمان، أمس، أن الاستعدادات مستمرة لعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على الحكومة، موضحاً أنه «تم تعقيم مبنى البرلمان بالكامل من الداخل والخارج، بما فيه الكراسي والطاولات، كما تم إعداد القاعة الكبرى التي تتسع لأكثر من 500 شخص من أجل عقد الجلسة، لإفساح المجال أمام ترك مسافة بين نائب وآخر». وأضاف أنه «تم تجهيز قفازات وكمامات عند الباب لمن يأتي من دونها، بينما جرى تهيئة مكان خاص للصحفيين يضمن أيضاً لكل صحفي مكاناً مريحاً وغير متلاصق مع زميله».

في غضون ذلك قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، إن «الاتفاقات التي حصلت بين القوى الكردستانية والكاظمي، تضمنت أن تكون حصة المكون الكردي أربع وزارات، ثلاث منها مؤكدة، أما الرابعة فقد تكون وزيراً بلا وزارة»، مبيناً أن «حصة الكرد ضمن الاتفاقات هي وزارات المالية والعدل وشؤون الإقليم».

وفي ذات السياق، قال النائب عن الصابئة المندائيين، نوفل الناشئ، إن «الكاظمي تفرد باختيار الوزراء من خلال اتفاقه مع بعض الأحزاب الكبيرة وقام بتهميش الأقليات». ورأى أن «انسحاب ائتلاف دولة القانون والقائمة الوطنية من الجلسة يشكل عائقاً أمام تمرير حكومة الكاظمي»، مؤكداً أن «تهميش الأقليات أمر غير صحيح؛ لأن هذه الأقليات هي جزء أساسي من مكونات الشعب العراقي التي منحها الدستور النافذ حق المشاركة في الحكومة».

في حين أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، أن «ائتلافه أعلن انسحابه من جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي، وذلك لعدم التزام الأخير بالمعايير التي تم الاتفاق بشأنها في الحوارات معه»، موضحاً أن «ائتلاف الوطنية أعلن هو الآخر الموقف نفسه؛ لأن اختيار الوزراء الجدد خالف المتفق عليه».