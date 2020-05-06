اعتقالات في القدس بذريعة «أنشطة» تمولها السلطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

اعتقلت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الثلاثاء، أكثر من 20 فلسطينياً في مدينة القدس المحتلة، بذريعة ممارستهم نشاطاً ممولاً من السلطة الفلسطينية، فيما نددت الجامعة العربية، بمصادقة حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة بمدينة الخليل، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاص وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده.

وقالت مؤسسات فلسطينية أمس إن سلطات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينياً من القدس، بينهم بلال النتشة أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني في القدس، واللواء عماد عوض. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن «شرطة الاحتلال في مركز تحقيق المسكوبية نقلت الأسير بلال النتشة أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس إلى مستشفى شعاري تصيدق». وأضافت في بيان لها «أكد محاموها أن النتشة تعرض لتحقيق قاس فور اعتقاله فجر أمس من منزله في القدس». وأوضحت الهيئة أن حملة اعتقالات واسعة «طالت نحو 20 مقدسياً، معظمهم قيادات ومسؤولون في مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء اجتماعيون وأسرى محررون». وادعت شرطة الاحتلال في بيان لها «أن تحقيقاً سرياً للشرطة أدى إلى توقيف 7 فلسطينيين من سكان القدس لانتهاك قانون تطبيق الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة»، مشيرة إلى أن «أفراد الشرطة داهموا في ساعات الصباح الباكر منازل الفلسطينيين و«ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم إلى التحقيق». ووجهت شرطة الاحتلال للمعتقلين تهمة الحصول على تمويل من السلطة الفلسطينية للقيام بنشاطات في مدينة القدس. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن «قوات الاحتلال، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2020، أكثر من 600 مواطن مقدسي، خلال عمليات اعتقال يومية طالت خلالها كافة الفئات، ومنها الأطفال والفتية». وأضاف النادي في بيان له أن حملة الاعتقالات أمس شملت الناشطة والكاتبة المقدسية رانيا حاتم، ورجل الأعمال مصطفى أبوزهرة، والمقدم معاذ الأشهب، والصحفي تامر عبيدات، ومواطنون آخرون.

من جهة أخرى، أشار الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أمس، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات، وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي، والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل.

وحذر أبوعلي من مخططات الاحتلال المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتكثيف التهويد والاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية.