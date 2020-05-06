مصر تدشن جسراً جوياً لإعادة آلاف العالقين في الكويت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت:الحسيني البجلاتي:

بدأت الخطوط الجوية المصرية، أمس الثلاثاء، تسيير أول رحلتين لإعادة مخالفي الإقامة المصريين في الكويت، والذين تظاهروا احتجاجاً على بقائهم في مراكز الإيواء قرابة الشهر.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، أن أمن الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأحد بتجاوزه.

وقال الصالح لوفد السفارة المصرية والمخالفين: «وردتنا رسائل رسمية عن رحلات إجلاء ضيوفنا المصريين، لكن حركة واحدة تؤثر في الأمن، فلا تعتقدون أننا سنقف مكتوفي الأيدي، فبقدر ما نعزكم ونحبكم، إلا أن الأمن خط أحمر، ولن نسمح بأي نوع من أنواع مظاهر الشغب». وأضاف: «نتمنى منكم الحِكمة المعهودة، ولا تضطرونا كوزارة داخلية أن نتعامل بعنف كي نضبط الأمن، فأمنكم مسؤوليتنا، والشغب يؤثر على الآخرين.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر حرص الكويت ومصر على متانة العلاقات التي تجمع البلدين وعدم تأثرها بأي تصرفات فردية، وبين أن إجلاء المقيمين المصريين من مخالفي الإقامة المتواجدين في مراكز الإيواء انطلق أمس، بعد تفاهم جرى بين البلدين في هذا الشأن لإطلاق جسر جوي يشمل تسيير رحلتي طيران يومياً من الكويت إلى مصر.