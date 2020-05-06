شكرا لقرائتكم خبر عن مناعة الجماعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أحمد مصطفى

بدأ العالم يستعد للتعايش مع فيروس كورونا (كوفيد-19) مع اتجاه دول كثيرة لتخفيف إجراءات الإغلاق والحجر التي فرضت للحد من انتشار الفيروس قبل أشهر، وبغض النظر عن حسابات السياسة والموازنة بين الاقتصاد والصحة العامة، فإن العالم لا يمكنه أن يظل مغلقاً هكذا لفترة طويلة. ليس فقط لأن الإغلاق وبقاء الناس في البيوت سيضر بالاقتصاد فحسب، ولكن لما لذلك من أضرار على الصحة العامة تظهر آثارها فيما بعد على أوضاع مشاكل نفسية وعقلية قد لا تقل خطراً عن أضرار انتشار الفيروس.

وبما أن العلم ما زال يستكشف الفيروس ونشاطه، ولم يتوصل بعد بشكل قاطع إلى طريقة انتشاره وسبل انتقاله كلها وتفاعله في الجسم البشري وتأثيره على أعضائه الحيوية، فمن الصعب حسم أن استمرار الإغلاق أو تشديده السبيل الوحيد للحفاظ على الصحة العامة.

بعيداً عن مناوشات السياسة وصراع العلاقات الدولية، الذي للأسف لم ينجح الوباء العالمي في إخفائه تماماً، فإن دول العالم التي انتشر فيها الوباء، وبدون استثناء، حاولت اتّباع طريقة الصين في السيطرة على الفيروس، لكن الصين، التي بدأ منها الوباء نهاية العام الماضي، مختلفة عن بقية دول العالم، ليس فقط لأنها تشكل حوالي سدس سكان العالم، وإنما لأن نظام الحكم وإدارة الدولة فيها مختلفة عن بقية العالم وتملك من تراث السلطة ما يمكنها من «ضبط» السكان وعزل المصابين ومنع التنقل والاختلاط بقدر أكبر من أي بلد آخر.

صحيح أن إجراءات الإغلاق والحجر نجحت إلى حد ما، وبدرجات متفاوتة، في بقية بلاد العالم في الحد من انتشار الفيروس، وربما تقليل نسبة الوفيات بين المصابين، إلا أن النتائج بعد فترة مماثلة من انتشار الوباء فيها ليست كما حدث في الصين، وها هو العالم يحاول التعلم على الطريق لابتكار سبل إعادة الحياة لما يسمى الآن «الطبيعية الجديدة»، أي التي تتضمن إجراءات لضبط الاختلاط والوقاية من انتشار الفيروس قدر الإمكان، سواء في أماكن العمل أو

وسائل الانتقال أو حتى البيوت وساحات النشاط الاجتماعي.

ورغم الابتكارات التي تعمل عليها السلطات لضبط هذا الوضع الجديد، الذي لا هو إغلاق ولا فتح تام، من تطبيقات لمراقبة حركة البشر وسرعة تحديد أماكن الإصابات وغيرها، فإن العالم في طريقه إلى ما تحدث عنه العلماء البريطانيون في البداية ونال انتقاداً واسعاً من الإعلام وهجوماً في سياق السياسة من قبل معارضي الحكومة البريطانية، فعودة حركة البشر، ولو جزئياً وبضوابط، ستعني بالضرورة درجة

من الانتشار للفيروس قد تكون التقديرات أنها أقل خطراً بأمل ألا تؤدي إلى إصابات بحالات حرجة كثيرة وبالتالي عدد وفيات أقل.

ذلك هو السبيل إلى ما وصفها علماء بريطانيا بأنها «مناعة الجماعة» وتلقف الإعلام الوصف الشائع لها «مناعة القطيع»، وبغض النظر عن الوصف، فالقاعدة سليمة تماماً على أساس الصحة العامة مع الأوبئة سريعة الانتشار، إذ يكفي أن يطور أكثر من ثلث السكان في تجمع بشري أجساماً مضادة في أجسادهم ليصبح التجمع كله قادراً على التصدي للفيروس المسبب للوباء.

ربما ليست هناك أرقام وبيانات دقيقة من الصين تشير إلى أنها وصلت إلى هذا المعدل من مناعة الجماعة أم لا، لكن طريقة تعامل بكين مع الوباء وسرعة السيطرة عليه قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من انتشاره فيها مهما كانت إجراءات ضبط حركة البشر وحتى مع وجود لقاحات أو علاج، إنما بقية دول العالم قد لا تشهد هذه الموجة الجديدة بالشدة نفسها لأنها لم «تمنع» الانتشار بالقدر الذي فعلته الصين.

ربما تلعب السياسة والاقتصاد دوراً في هذا التوجه العالمي بالعودة لبعض مما كان من نشاط البشر، لكنه في النهاية يتقاطع مع رأي العلم الذي سخر منه كثيرون في البداية. وهكذا هي البشرية، مثل الطبيعة، دائماً ما «تجد طريقة للاستمرار». ولعلنا نتعلم من هذا الدرس ولا نسخر من العلم، الذي جعله الوباء أمل البشرية للحفاظ على نفسها واستمرارها في البقاء، حتى لو بدت مقولاته صادمة أحياناً وتعارضت مع السياسة والاقتصاد.

ستساعد الأدوية التي يتم تطويرها للعلاج، وأيضاً اللقاحات التي ستنتج للوقاية من الفيروس بتهيئة الجسم البشري لمقاومته، لكن الأهم والأقوى في حماية الجسم البشري هو مناعته الطبيعية، وستبدأ البشرية الآن في تطوير تلك الأجسام المضادة بشكل أكبر وأوسع مع التغير في توجه العالم في الأسابيع المقبلة، على طريق البشرية نحو مناعة الجماعة.

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